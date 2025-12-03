Директория на компаниите
Alarm.com
  • Заплати
  • Хардуерен инженер

  • Всички заплати в Хардуерен инженер

Alarm.com Хардуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Хардуерен инженер in United States в Alarm.com възлиза на $151K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alarm.com. Последна актуализация: 12/3/2025

Средна заплата
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Общо годишно
$151K
Ниво
Senior
Основна
$121K
Stock (/yr)
$25K
Бонус
$5K
Години в компанията
6 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Alarm.com?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус




График на придобиване

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Alarm.com, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)

0%

ГОД 1

40%

ГОД 2

0%

ГОД 3

40%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Alarm.com, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 0% се придобива в 1st-ГОД (NaN% за период)

  • 40% се придобива в 2nd-ГОД (40.00% годишно)

  • 0% се придобива в 3rd-ГОД (NaN% за период)

  • 40% се придобива в 4th-ГОД (40.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Alarm.com in United States е с годишно общо възнаграждение от $227,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Alarm.com за позицията Хардуерен инженер in United States е $161,000.

Други ресурси

