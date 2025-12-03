Директория на компаниите
Alan
Средното общо възнаграждение за Мениджър на софтуерно инженерство in Spain в Alan варира от €149K до €217K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alan. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$197K - $224K
Spain
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$172K$197K$224K$250K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Alan, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

7 years post-termination exercise window.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Alan in Spain е с годишно общо възнаграждение от €216,638. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Alan за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in Spain е €148,709.

Други ресурси

