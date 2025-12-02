Директория на компаниите
AkzoNobel
AkzoNobel Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in Netherlands в AkzoNobel варира от €42.7K до €59.7K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AkzoNobel. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$53.3K - $62K
Netherlands
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$49.2K$53.3K$62K$68.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в AkzoNobel?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в AkzoNobel in Netherlands е с годишно общо възнаграждение от €59,735. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AkzoNobel за позицията Специалист по данни in Netherlands е €42,668.

Други ресурси

