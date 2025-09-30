Директория на компаниите
Akveo
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Warsaw Metropolitan Area

Akveo Софтуерен инженер Заплати в Warsaw Metropolitan Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area в Akveo възлиза на PLN 225K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Akveo. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Общо годишно
PLN 225K
Ниво
L2
Основна
PLN 225K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Години в компанията
5 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Akveo?

PLN 600K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от PLN 113 хил.+ (понякога PLN 1130 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Kõrgeima palgaga Софтуерен инженер ametikoha palgapakett ettevõttes Akveo in Warsaw Metropolitan Area on aastase kogutasuga PLN 266,328. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Akveo Софтуерен инженер ametikoha keskmine aastane kogutasu in Warsaw Metropolitan Area on PLN 225,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Akveo

Свързани компании

  • Apple
  • Google
  • LinkedIn
  • Snap
  • Lyft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси