Akveo
Akveo Рекрутър Заплати

Средното общо възнаграждение за Рекрутър in Poland в Akveo варира от PLN 121K до PLN 165K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Akveo. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$35.2K - $42.6K
Poland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$32.9K$35.2K$42.6K$44.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Akveo in Poland е с годишно общо възнаграждение от PLN 165,382. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Akveo за позицията Рекрутър in Poland е PLN 121,185.

