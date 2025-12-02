Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Мениджър на продуктовия дизайн in Lithuania в Akveo варира от €42.3K до €59.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Akveo. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$52.8K - $64K
Lithuania
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$48.7K$52.8K$64K$68.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Akveo?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на продуктовия дизайн в Akveo in Lithuania е с годишно общо възнаграждение от €59,057. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Akveo за позицията Мениджър на продуктовия дизайн in Lithuania е €42,256.

