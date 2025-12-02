Директория на компаниите
Akveo
Akveo Човешки ресурси Заплати

Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in Poland в Akveo варира от PLN 58K до PLN 82.7K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Akveo. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$18K - $21.1K
Poland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$15.7K$18K$21.1K$22.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Akveo?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в Akveo in Poland е с годишно общо възнаграждение от PLN 82,690. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Akveo за позицията Човешки ресурси in Poland е PLN 57,954.

Други ресурси

