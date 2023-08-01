Директория на компаниите
Akveo Заплати

Диапазонът на заплатите на Akveo варира от $27,175 в общо възнаграждение годишно за Рекрутер в долния край до $84,420 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Akveo. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Ръководител продуктов дизайн
$58.4K
Рекрутер
$27.2K
Софтуерен инженер
$60.3K

Архитект на решения
$84.4K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Akveo, е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $84,420. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Akveo, е $59,364.

Други ресурси