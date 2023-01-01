Директория на компаниите
Akvelon
Akvelon Заплати

Диапазонът на заплатите на Akvelon варира от $13,875 в общо възнаграждение годишно за Рекрутер в долния край до $42,000 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Akvelon. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $42K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Човешки ресурси
$18.6K
Рекрутер
$13.9K

Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Akvelon, е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $42,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Akvelon, е $18,622.

Други ресурси