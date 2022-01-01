Директория на компаниите
Akuna Capital
Akuna Capital Заплати

Диапазонът на заплатите на Akuna Capital варира от $65,325 в общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $425,071 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Akuna Capital. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Софтуерен инженер
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Количествен разработчик

Бекенд софтуерен инженер

Ръководител софтуерно инженерство
Median $260K
Експерт по данни
Median $225K

Счетоводител
$65.3K
Бизнес операции
$108K
Финансов анализатор
$127K
Информационен технолог (ИТ)
$221K
Ръководител на проект
Median $155K
Рекрутер
$99.5K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Akuna Capital is Софтуерен инженер at the Senior Software Engineer level with a yearly total compensation of $425,071. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akuna Capital is $179,209.

