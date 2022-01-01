Директория на компаниите
AKQA
AKQA Заплати

Диапазонът на заплатите на AKQA варира от $12,040 в общо възнаграждение годишно за Ръководител продуктов дизайн в долния край до $130,000 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на AKQA. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $130K
Продуктов дизайнер
Median $65K
Бизнес анализатор
$81.8K

Копирайтер
$63.8K
Маркетинг
$119K
Ръководител продуктов дизайн
$12K
Ръководител на проект
$112K
Ръководител софтуерно инженерство
$106K
ЧЗВ

The highest paying role reported at AKQA is Софтуерен инженер with a yearly total compensation of $130,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AKQA is $93,899.

