Директория на компаниите
Akkodis
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Akkodis Заплати

Диапазонът на заплатите на Akkodis варира от $3,989 в общо възнаграждение годишно за Рекрутер в долния край до $233,199 за Продажби в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Akkodis. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $109K
Биомедицински инженер
$52.9K
Експерт по данни
$60.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Информационен технолог (ИТ)
$44.4K
Продуктов мениджър
$52.1K
Ръководител на програма
$94.1K
Рекрутер
$4K
Продажби
$233K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Akkodis, е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $233,199. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Akkodis, е $56,521.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Akkodis

Свързани компании

  • Airbnb
  • Microsoft
  • Intuit
  • Netflix
  • Roblox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси