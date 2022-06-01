Директория на компаниите
Aisera
Aisera Заплати

Диапазонът на заплатите на Aisera варира от $31,032 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $283,575 за Ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Aisera. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Експерт по данни
$164K
Продуктов мениджър
$226K
Ръководител на програма
$284K

Продажби
$186K
Търговски инженер
$281K
Софтуерен инженер
$31K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Aisera, е Ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $283,575. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Aisera, е $206,163.

Други ресурси