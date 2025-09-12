Директория на компаниите
Airtel Africa
Airtel Africa Заплати

Заплатата в Airtel Africa варира от $5,814 общо възнаграждение годишно за Мениджър на бизнес операции в долния край до $241,200 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Airtel Africa. Последно актуализирано: 11/16/2025

Софтуерен инженер
Median $21.6K

Backend софтуерен инженер

Счетоводител
$23.1K
Мениджър на бизнес операции
$5.8K

Информационен технолог (ИТ)
$23.1K
Продуктов мениджър
$53.4K
Проектен мениджър
$43.8K
Мениджър на софтуерно инженерство
$241K
Архитект на решения
$59.9K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Airtel Africa е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $241,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Airtel Africa е $33,476.

