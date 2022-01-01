Директория на компаниите
Airtable
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Airtable Заплати

Диапазонът на заплатите на Airtable варира от $112,700 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $755,000 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Airtable. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов дизайнер
Median $230K
Продуктов мениджър
Median $255K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

68 18
68 18
UX изследовател
Median $423K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $755K
Експерт по данни
Median $315K
Маркетингови операции
Median $172K
Бизнес операции
$388K
Бизнес анализатор
$162K
Обслужване на клиенти
$113K
Успех на клиента
$114K
Човешки ресурси
$116K
Информационен технолог (ИТ)
$332K
Маркетинг
$191K
Ръководител продуктов дизайн
$609K
Рекрутер
$166K
Търговски инженер
$165K
Анализатор по киберсигурност
$362K
Архитект на решения
$288K
Технически ръководител на програма
$470K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Airtable, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Airtable, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (25.00% годишно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да взаимодействате със служители от различни компании, да получите съвети за кариера и други.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Airtable, е Ръководител софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $755,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Airtable, е $278,523.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Airtable

Свързани компании

  • Stripe
  • Slack
  • Brex
  • Pony.ai
  • Ramp
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси