Airship
Airship Заплати

Диапазонът на заплатите на Airship варира от $71,400 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $187,935 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Airship. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Продуктов мениджър
$188K
Продажби
$71.4K
Софтуерен инженер
Median $117K

Ръководител софтуерно инженерство
$164K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Airship, е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $187,935. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Airship, е $140,338.

