Airbus
  • Munich Metro Region

Airbus Софтуерен инженер Заплати в Munich Metro Region

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Munich Metro Region в Airbus възлiza на €80K на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Munich Metro Region възлiza на €83.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Airbus. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
L1(Начално ниво)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
l3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от €27 хил.+ (понякога €270 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Какви са кариерните нива в Airbus?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Airbus in Munich Metro Region е с годишно общо възнаграждение от €118,617. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Airbus за позицията Софтуерен инженер in Munich Metro Region е €83,680.

Други ресурси