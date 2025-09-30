Възнаграждението за Софтуерен инженер in Munich Metro Region в Airbus възлiza на €80K на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Munich Metro Region възлiza на €83.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Airbus. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
