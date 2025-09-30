Директория на компаниите
Airbus
Airbus Софтуерен инженер Заплати в Madrid Metropolitan Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Madrid Metropolitan Area в Airbus възлиза на €53.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Airbus. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
Общо годишно
€53.6K
Ниво
Junior
Основна
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Бонус
€6.2K
Години в компанията
2 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Airbus?

€142K

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Airbus in Madrid Metropolitan Area е с годишно общо възнаграждение от €60,630. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Airbus за позицията Софтуерен инженер in Madrid Metropolitan Area е €45,276.

