Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Airbus варира от ₹1.23M на year за L1 до ₹2.54M на year за l3. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Airbus. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
