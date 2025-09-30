Директория на компаниите
Airbus
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Механичен инженер

  • Всички заплати в Механичен инженер

  • Greater Bengaluru

Airbus Механичен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Механичен инженер in Greater Bengaluru в Airbus възлиза на ₹1.96M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Airbus. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.96M
Ниво
E2
Основна
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹102K
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Airbus?

₹13.94M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,614 хил.+ (понякога ₹2,6140 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Механичен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в Airbus in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹3,401,519. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Airbus за позицията Механичен инженер in Greater Bengaluru е ₹1,875,955.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Airbus

Свързани компании

  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Huntington Ingalls Industries
  • EPAM Systems
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси