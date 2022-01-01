Директория на компаниите
Air Liquide
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Air Liquide Заплати

Диапазонът на заплатите на Air Liquide варира от $3,681 в общо възнаграждение годишно за Финансов анализатор в долния край до $124,773 за UX изследовател в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Air Liquide. Последна актуализация: 8/13/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $63.8K
Счетоводител
$35.3K
Административен асистент
$17.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Биомедицински инженер
$84.6K
Бизнес анализатор
$58.7K
Бизнес развитие
$45.4K
Обслужване на клиенти
$31.6K
Анализатор на данни
$80.4K
Експерт по данни
$122K
Електроинженер
$104K
Финансов анализатор
$3.7K
Информационен технолог (ИТ)
$99.5K
Машинен инженер
$51.6K
Ръководител на проект
$58.9K
Архитект на решения
$19.1K
Общи възнаграждения
$16.6K
UX изследовател
$125K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Air Liquide, е UX изследовател at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $124,773. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Air Liquide, е $58,667.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Air Liquide

Свързани компании

  • Doctolib
  • Cure.Fit
  • Dialogue
  • Mindbody
  • Tempo
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси