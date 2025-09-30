Директория на компаниите
AIG
  Заплати
  Мениджър софтуерно инженерство

  Всички заплати в Мениджър софтуерно инженерство

  New York City Area

AIG Мениджър софтуерно инженерство Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in New York City Area в AIG възлиза на $200K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AIG. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
AIG
VP Data Engineering
New York, NY
Общо годишно
$200K
Ниво
-
Основна
$200K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
6 Години
Години опит
20 Години
Какви са кариерните нива в AIG?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

