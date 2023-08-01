Директория на компаниите
AI21 Labs
AI21 Labs Заплати

Заплатата в AI21 Labs варира от $98,225 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $163,785 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на AI21 Labs. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $145K
Клиентско обслужване
$98.2K
Продуктов мениджър
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Липсва вашата длъжност?

Липсва вашата длъжност?


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в AI21 Labs е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $163,785. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AI21 Labs е $144,883.

