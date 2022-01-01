Директория на компаниите
Agora
Agora Заплати

Заплатата в Agora варира от $59,013 общо възнаграждение годишно за Архитект на решения в долния край до $160,000 за Софтуерен инженер в горния край.

$160K

Софтуерен инженер
Median $160K
Успех на клиентите
$73.6K
Човешки ресурси
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Архитект на решения
$59K
Други ресурси