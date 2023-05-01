Директория на компаниите
Agero
Agero Заплати

Заплатата в Agero варира от $165,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $217,000 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Agero. Последно актуализирано: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Median $165K

Инженер по данни

Мениджър на софтуерно инженерство
Median $217K
Продуктов мениджър
$174K

Програмен мениджър
$170K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Agero е Мениджър на софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $217,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Agero е $172,166.

Други ресурси