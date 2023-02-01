Директория на компаниите
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Заплати

Заплатата в Agency for Science, Technology and Research варира от $48,215 общо възнаграждение годишно за Химичен инженер в долния край до $91,734 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Agency for Science, Technology and Research. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $78.8K

Рисърч сайънтист

Специалист по данни
Median $91.7K
Биомедицински инженер
$73.6K

Химичен инженер
$48.2K

Рисърч инженер

Аналитик данни
$49.5K
Хардуерен инженер
$66.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Agency for Science, Technology and Research е Специалист по данни с годишно общо възнаграждение от $91,734. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Agency for Science, Technology and Research е $70,028.

