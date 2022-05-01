Директория на компаниите
Age of Learning
Age of Learning Заплати

Заплатата в Age of Learning варира от $81,600 общо възнаграждение годишно за УИкс изследовател в долния край до $414,915 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Age of Learning. Последно актуализирано: 11/14/2025

Софтуерен инженер
Median $135K

Full-Stack софтуерен инженер

Специалист по данни
$134K
Продуктов дизайнер
$116K

Продуктов мениджър
$415K
Мениджър на софтуерно инженерство
$166K
УИкс изследовател
$81.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Age of Learning е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $414,915. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Age of Learning е $134,333.

Други ресурси