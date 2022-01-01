Директория на компаниите
Afterpay
Afterpay Заплати

Заплатата в Afterpay варира от $70,350 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $278,600 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Afterpay. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $99.9K
Счетоводител
$70.4K
Бизнес аналитик
$149K

Аналитик данни
$119K
Специалист по данни
$83.5K
Човешки ресурси
$279K
Маркетинг
$177K
Продуктов мениджър
Median $108K
Продажби
$159K
Мениджър софтуерно инженерство
$166K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Afterpay, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Afterpay е Човешки ресурси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $278,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Afterpay е $134,325.

