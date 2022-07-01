Директория на компаниите
Afresh
Afresh Заплати

Диапазонът на заплатите на Afresh варира от $161,700 в общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $210,000 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Afresh. Последна актуализация: 8/22/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $210K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Човешки ресурси
$209K
Маркетинг
$162K

Продуктов дизайнер
$164K
Търговски инженер
$169K
Архитект на решения
$186K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Afresh is Софтуерен инженер with a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afresh is $177,538.

