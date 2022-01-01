Директория на компаниите
Afiniti
Afiniti Заплати

Заплатата в Afiniti варира от $6,992 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $189,050 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Afiniti. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Специалист по данни
Median $139K
Софтуерен инженер
Median $7K
Аналитик данни
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бизнес аналитик
$79.6K
Финансов аналитик
$21.4K
Маркетинг
$19.9K
Продуктов дизайнер
$189K
Продуктов мениджър
$17.3K
Мениджър софтуерно инженерство
$166K
Архитект на решения
$129K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Afiniti е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $189,050. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Afiniti е $50,497.

