Директория на компаниите
Affirm
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продажби

  • Всички заплати в Продажби

Affirm Продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Продажби in United States в Affirm варира от $89.1K до $130K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Affirm. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$102K - $117K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$89.1K$102K$117K$130K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Продажби заявки в Affirm за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


График на придобиване

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акции
RSU

В Affirm, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване:

  • 50% се придобива в 1st-ГОД (12.50% тримесечно)

  • 50% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% тримесечно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Affirm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Affirm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продажби оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в Affirm in United States е с годишно общо възнаграждение от $129,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Affirm за позицията Продажби in United States е $89,100.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Affirm

Свързани компании

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.