Средното общо възнаграждение за Маркетингови операции in United States в Affirm варира от $110K до $156K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Affirm. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$125K - $148K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$110K$125K$148K$156K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акции
RSU

В Affirm, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване:

  • 50% се придобива в 1st-ГОД (12.50% тримесечно)

  • 50% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% тримесечно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Affirm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Affirm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетингови операции в Affirm in United States е с годишно общо възнаграждение от $156,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Affirm за позицията Маркетингови операции in United States е $110,160.

