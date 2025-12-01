Affirm Маркетингови операции Заплати

Средното общо възнаграждение за Маркетингови операции in United States в Affirm варира от $110K до $156K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Affirm. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение $125K - $148K United States Обичаен диапазон Възможен диапазон $110K $125K $148K $156K Обичаен диапазон Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Маркетингови операции заявки в Affirm за да отключим! Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност! 💰 Виж всички Заплати 💪 Допринеси Вашата заплата

График на придобиване Основен Алтернативен 1 Алтернативен 2 50 % ГОД 1 50 % ГОД 2 Тип акции RSU В Affirm, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване: 50 % се придобива в 1st - ГОД ( 12.50 % тримесечно )

50 % се придобива в 2nd - ГОД ( 12.50 % тримесечно ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Affirm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Affirm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

Какъв е графикът за придобиване в Affirm ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Маркетингови операции оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.