Възнаграждението за Специалист по данни in United States в Affirm варира от $168K на year за L4 до $279K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $240K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Affirm. Последна актуализация: 12/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L4
$168K
$130K
$37.5K
$0
L5
$213K
$161K
$51.5K
$0
L6
$279K
$172K
$107K
$0
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
50%
ГОД 1
50%
ГОД 2
В Affirm, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване:
50% се придобива в 1st-ГОД (12.50% тримесечно)
50% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% тримесечно)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Affirm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Affirm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.