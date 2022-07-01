Директория на компаниите
AEye
AEye Заплати

Диапазонът на заплатите на AEye варира от $159,120 в общо възнаграждение годишно за Машинен инженер в долния край до $312,555 за Хардуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на AEye. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Хардуерен инженер
$313K
Машинен инженер
$159K
Продуктов мениджър
$209K

Софтуерен инженер
$179K
Ръководител софтуерно инженерство
$204K
Технически ръководител на програма
$231K
ЧЗВ

O cargo mais bem pago reportado na AEye é Хардуерен инженер at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $312,555.
A remuneração total anual mediana reportada na AEye é $206,508.

