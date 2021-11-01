Директория на компаниите
Aeva
Aeva Заплати

Заплатата в Aeva варира от $187,018 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $477,375 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Aeva. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $210K
Хардуерен инженер
Median $225K
Механичен инженер
Median $210K

Продуктов дизайнер
$477K
Продуктов мениджър
$187K
Програмен мениджър
$427K
Проектен мениджър
$347K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Aeva, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Aeva е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $477,375. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Aeva е $225,000.

