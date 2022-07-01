Директория на компаниите
Aetion
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Aetion Заплати

Диапазонът на заплатите на Aetion варира от $57,733 в общо възнаграждение годишно за Рекрутер в долния край до $108,690 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Aetion. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Експерт по данни
$94.7K
Рекрутер
$57.7K
Софтуерен инженер
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Aetion je Софтуерен инженер at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $108,690. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Aetion je $94,689.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Aetion

Свързани компании

  • Spotify
  • Intuit
  • Square
  • Lyft
  • Stripe
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси