Aera Technology
Aera Technology Заплати

Диапазонът на заплатите на Aera Technology варира от $13,065 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $348,250 за Продажби в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Aera Technology. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Ръководител на кабинет
$197K
Експерт по данни
$13.1K
Маркетинг
$15.7K

Ръководител на проект
$123K
Продажби
$348K
Софтуерен инженер
$124K
Технически ръководител на програма
$53K
ЧЗВ

