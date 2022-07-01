Директория на компаниите
Advantis Global
Advantis Global Заплати

Диапазонът на заплатите на Advantis Global варира от $80,400 в общо възнаграждение годишно за Рекрутер в долния край до $176,256 за Продуктов дизайнер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Advantis Global. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $129K

Бекенд софтуерен инженер

Бизнес анализатор
$117K
Продуктов дизайнер
$176K

Ръководител на програма
$109K
Рекрутер
$80.4K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Advantis Global, е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $176,256. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Advantis Global, е $117,410.

Други ресурси