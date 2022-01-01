Директория на компаниите
Advantest
Advantest Заплати

Диапазонът на заплатите на Advantest варира от $30,475 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $263,310 за Електроинженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Advantest. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $138K

Инженер по осигуряване на качеството (QA)

Обслужване на клиенти
$38K
Анализатор на данни
$106K

Електроинженер
$263K
Хардуерен инженер
$150K
Маркетинг
$146K
Машинен инженер
$41.8K
Продуктов дизайнер
$30.5K
Ръководител на програма
$254K
Ръководител на проект
$239K
Технически ръководител на програма
$249K
Технически писар
$59.3K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Advantest, е Електроинженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $263,310. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Advantest, е $141,863.

