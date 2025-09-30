Директория на компаниите
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Taipei Area

Advantech Софтуерен инженер Заплати в Greater Taipei Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Taipei Area в Advantech възлиза на NT$969K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Advantech. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Общо годишно
NT$969K
Ниво
L1
Основна
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Advantech?

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Advantech in Greater Taipei Area е с годишно общо възнаграждение от NT$1,305,317. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Advantech за позицията Софтуерен инженер in Greater Taipei Area е NT$1,033,896.

