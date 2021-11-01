Директория на компаниите
Advantech
Advantech Заплати

Заплатата в Advantech варира от $27,866 общо възнаграждение годишно за Механичен инженер в долния край до $99,500 за Аналитик по киберсигурност в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Advantech. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $30.4K
Продуктов мениджър
Median $85K
Хардуерен инженер
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Маркетинг
$76.8K
Механичен инженер
$27.9K
Продуктов дизайнер
$47K
Програмен мениджър
$94.5K
Продажби
$30.2K
Аналитик по киберсигурност
$99.5K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Advantech е Аналитик по киберсигурност at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $99,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Advantech е $69,650.

