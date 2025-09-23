Директория на компаниите
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Saudi Arabia в Advanced Communications and Electronics варира от SAR 122K до SAR 173K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Advanced Communications and Electronics. Последна актуализация: 9/23/2025

Средно общо възнаграждение

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

SAR 600K

Какви са кариерните нива в Advanced Communications and Electronics?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia е с годишно общо възнаграждение от SAR 172,501. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Advanced Communications and Electronics за позицията Софтуерен инженер in Saudi Arabia е SAR 121,500.

