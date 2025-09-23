Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Saudi Arabia в Advanced Communications and Electronics варира от SAR 122K до SAR 173K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Advanced Communications and Electronics. Последна актуализация: 9/23/2025
Средно общо възнаграждение
