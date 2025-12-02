Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in Vietnam в AdStart Media варира от ₫1.12B до ₫1.57B на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AdStart Media. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$46.4K - $53.9K
Vietnam
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в AdStart Media in Vietnam е с годишно общо възнаграждение от ₫1,571,581,116. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AdStart Media за позицията Човешки ресурси in Vietnam е ₫1,122,557,940.

