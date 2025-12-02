Директория на компаниите
Adrenaline Shoc УИкс изследовател Заплати

Средното общо възнаграждение за УИкс изследовател in Italy в Adrenaline Shoc варира от €32.2K до €44K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Adrenaline Shoc. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$39.8K - $48.1K
Italy
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Adrenaline Shoc?

Най-високоплатеният пакет за УИкс изследовател в Adrenaline Shoc in Italy е с годишно общо възнаграждение от €43,957. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Adrenaline Shoc за позицията УИкс изследовател in Italy е €32,210.

Други ресурси

