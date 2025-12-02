Директория на компаниите
ADP
ADP Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в ADP варира от $93.3K на year за Associate Software Engineer до $243K на year за Principal Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $113K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ADP. Последна актуализация: 12/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Виж 1 още нива
Последни подадени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В ADP, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (Infinity% за период)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ADP in United States е с годишно общо възнаграждение от $242,811. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ADP за позицията Софтуерен инженер in United States е $113,000.

Други ресурси

