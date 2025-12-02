Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Правен in United States в ADP възлиза на $141K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ADP. Последна актуализация: 12/2/2025

Средна заплата
company icon
ADP
Contracts Manager
Roseland, NJ
Общо годишно
$141K
Ниво
L8
Основна
$123K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$18K
Години в компанията
4 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в ADP?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В ADP, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (Infinity% за период)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Правен в ADP in United States е с годишно общо възнаграждение от $383,340. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ADP за позицията Правен in United States е $123,000.

Други ресурси

