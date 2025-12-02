Средното общо възнаграждение за Мениджър на бизнес операции в ADP варира от ₹1.31M до ₹1.91M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ADP. Последна актуализация: 12/2/2025
Средно общо възнаграждение
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В ADP, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (Infinity% за период)
