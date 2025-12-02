Директория на компаниите
ADNOC
ADNOC Проектен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in United Arab Emirates в ADNOC варира от AED 498K до AED 696K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ADNOC. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$147K - $178K
United Arab Emirates
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$136K$147K$178K$189K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в ADNOC?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в ADNOC in United Arab Emirates е с годишно общо възнаграждение от AED 696,006. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ADNOC за позицията Проектен мениджър in United Arab Emirates е AED 498,005.

Други ресурси

