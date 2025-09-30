Директория на компаниите
Adecco
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • India

Adecco Софтуерен инженер Заплати в India

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Adecco възлиза на ₹739K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Adecco. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Adecco
Test Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹739K
Ниво
L1
Основна
₹739K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Adecco?

₹13.95M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,615 хил.+ (понякога ₹2,6150 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Adecco in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,078,292. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Adecco за позицията Софтуерен инженер in India е ₹739,076.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Adecco

Свързани компании

  • UBS
  • ADP
  • Credit Suisse
  • Asure Software
  • Insperity
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси