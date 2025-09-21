Директория на компаниите
Adda247
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Adda247 възлиза на ₹2.25M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Adda247. Последна актуализация: 9/21/2025

Средна заплата
company icon
Adda247
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Общо годишно
₹2.25M
Ниво
hidden
Основна
₹2.25M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Adda247?

₹13.93M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Adda247 in India е с годишно общо възнаграждение от ₹5,019,010. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Adda247 за позицията Софтуерен инженер in India е ₹1,543,359.

